Ohutu pastelne värk

Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa on Von Krahli Teatri uuslavastuse «Loodusjõud» tegijad võtsid endale väga raske ülesande tuua internet internetist välja ja panna ta kuidagi teatrilaval elama. Rääkida meile sisuliselt ja visuaalselt haarav dramaatiline lugu sellest, mida liigne internetikasutamine meie ja meie suhetega teeb. «Väga keeruline on nüüd siin öelda, kuidas Henrik Kalmetil ja Kirill Havanskil see välja tuli. Eesti on ju väike ja me oleme Kalmetiga nimekaimud ja isegi ütleme tere, kuigi ametlikult ei ole meid vist tutvustatud. Aga no ausalt... sorry, sõbrad. Internet jäi teile seekord tabamatuks. Ja teater ka.» Miks leiab Roonemaa, et ta ehk on vale inimene saalis ning millised on õnnestunud (ja ka ebaõnnestunud) katsed internetist filme-teatrit teha, sellest saab lugeda juba siit arvustusest.