Lavaka 28. lend hakkab lõpetama

Priit Põldma leiab, et pidev saavutamine sada aastat noores Eestis on aktuaalne. «Lakkamatu tunnetus, et me pole teistega veel võrdsed, et meie kohale jõudes polnud tunnid mitte lihtsalt alanud, vaid juba läbi ning nüüd peame üksinda terve koolipäeva järele vastama. Kannad kokku vara ja väärtusi, mis ei ole sinu omad. Ikka selleks, et näida, et olla keegi. Et sind hinnataks, et märgataks, et armastataks. Kui muu ei aita, teed krati, lähed täiskuu neljapäeval nelja tee ristile ja vilistad,» kirjeldas Põldma lavastuse sõnumit.