Märtsi lõpus esietendub Narva Kreenholmi Manufaktuuris ekskursioon-lavastus «Oomen»

Lavastus on ekskursiivne ja viib inimese kokkupuutesse ideedemaailmaga, mille fragmendid ei ole kadunud. Näiteks masinism, mis lavastuse vaatenurgast võib esitada palju küsimusi. Kas oli aeg, millal mingi masin käima pandi? Kas see käib siiani? Kas on masinisme, mis veel käivad? Kas on masinaid, mida me enam ei kontrolli? Kas on ideelisi liikumisi või klassistumist, mida me enam ei taju?

Aleksei Gastev sai sotsialistlikul Venemaal tuntuks kui teoreetik ja praktik, kelle huviks ja sihiks oli parandada tööliste efektiivsust vabrikutes. Gastevi ideed olid suunatud sellele, et inimene suudaks masinaga sammu pidada. Ta oli intelligent, kes töötas vabrikus. See on huvitav nähtus: inimene, kes mõtleb välja utoopia, kuid paneb ka käed külge. Küsimus, kas ja mil määral inimene on allutatud masinale, kerkib esile ka kapitalistlikus ühiskonnas. Aga see lavastus ei ole ainult Gastevist, vaid toob fookusse ka Kreenholmi loo – mis see on praegu, mis see on kunagi olnud ning mida seal on tehtud ja mõeldud.