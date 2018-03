Neljapäeval avatakse Tartus Peeter Lauritsa kuraatornäitus

Näitus kõnetab kahekümne kahe kunstniku kaasabil orkestreerituna meile kõigile aktuaalset surma teemat põlislooduse kontekstis. Valitud kunstnikud moodustavad võrgustiku, risoomse välja, kus kõik osalised on väga erinevad – nad töötavad eri väljendusvahenditega, on eri vanuses ja vastandlike elukogemustega. Kõik tegelevad metsa maagiliste aspektidega, kuid teevad seda igaüks omal moel. Peaaegu kõik tööd on valminud spetsiaalselt selleks näituseks.

Laurits lisab: «On terve rida asju, mis käivad üksikule inimesele üle jõu või üle mõistuse. On asju, mis ei mahu inimese vaatevälja – neile lähenemiseks tuleb väga kaugele taganeda või hoopis pugeda küülikuurgu ja tekitada lisadimensioon. Risoomne resonants on taolise lisadimensiooni korraldamiseks täiesti kohane võte. 22 kunstnikku on astunud enesest mööda, välja ja kõrvale – vaadanud otsa metsale ja surmale – ning tulemuseks on polürütmiline näitus.»

Näitusel osalevad kunstnikud Jaanika Arum ja Herkki E Merila, Toomas Kalve, Madis Katz, Meelis Kihulane, Laurentsius, Peeter Laurits, Edward von Lõngus, Arne Maasik, Epp Margna, Kadri Mälk, Maris Männik ja Martin Rästa, Valdur Ohakas, Norman Orro, Darja Popolitova, Ruudu Rahumaru, Kristel Saan, Uku Sepsivart, Maria-Kristiina Ulas, Taavi Varm ja Riina Varol. Näituse graafiline kujundaja on Norman Orro.