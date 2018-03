Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatab vanamuusika maailmanimi Peter Phillips

Briti dirigent ja muusikateadlane Peter Phillips on pühendanud oma elu renessanssmuusika uurimisele ja esitamisele ning on saavutanud sellega erakordse kuulsuse. Tänu tema tegevusele on vanamuusika tõlgendamine saanud uue hingamise kogu maailmas. Eesti Filharmoonia Kammerkoori jaoks on see esmakordne kokkupuude Peter Phillipsiga, kes pakkus koorile välja kava Hispaania ja Portugali muusikast, mis annab eheda pildi 16.–17. sajandi renessansspolüfooniast, autoriteks Tomás Luis de Victoria, Manuel Cardoso, Manuel Mendes, Duarte Lobo ja João Lourenço Rebelo.

Peter Phillips on asutanud inglise kuulsa vokaalansambli The Tallis Scholars, millega on plaate salvestanud ja kontserte andnud terves maailmas rohkem kui 40 aasta jooksul. Phillips on ka tunnustatud muusikateadlane, kes 33 aasta jooksul on regulaarselt avaldanud artikleid ning ka kaks raamatut. Ta on maailma vanima järjepidevalt tegutsenud muusikaajakirja The Musical Times omanik ja kirjastaja.