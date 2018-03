Kolme naise nooruse võimalused ja võimatused, röntgenoloogiliselt

Romaani keskmes on kolm naist oma kahekümnendates eluaastates. Liisil mööduvad need 1990ndatel, tema vanaema Elfil 1920ndatel ja kolmanda peategelase, Elfi tädi ja Liisi vanavanatädi noorusest on fookuses peamiselt I maailmasõja eelsed aastad. Romaani tegevus on konkreetsete aastaarvude, sündmuste ja isikute kaudu ajaloolisse aega ankurdatud, millest peegeldub autori tänuväärselt põhjalik uurimistöö.