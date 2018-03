Kumu Dokumentaal toob varjust välja rokilegendi

Kes on Henry Padovani, kelle nime ei pruugi teada isegi kõik rokisõbrad? Saabunud 1976. aastal Londonisse tööd otsima, peaaegu oskamata inglise keelt ja omamata kontakte muusikaringkonnas, sattus see Korsika saarelt pärit noormees eneselegi ootamatult kitarri mängima ansamblisse The Police. 40 aasta jooksul on ta avalikku tähelepanu vältides andnud oma panuse paljude kollektiivide, sealhulgas ka Sex Pistolsi ja The Clashi edulukku. Tema enda ansambel The Flying Padovanis, mis on asutatud 1980. aastal, esineb tänini.