August Künnapu avaldab lõpmatu pealkirjaga maaliraamatu

«∞» on August Künnapu kolmas maaliraamat, mis annab põhjaliku ülevaate kunstniku viimase nelja aasta loomingust. 88-leheküljeline köide mahutab sadakond pilti Künnapu värviküllastest teostest, näitusevaadetest ning kunstniku lemmikutest. Pilte täiendavad Londoni kuraatori, kunstniku ja kirjaniku Harry Pye tekst Künnapu loomingust ning Capri saarel resideeruva kunstiteadlase Adriana Pistoletti intervjuu kunstnikuga.

Augustiga vestlevad kunstikogujad Andres Eilart ja Laur Kivistik. Andres on Eesti suurima nädalalehe Maaleht peatoimetaja, meediajuht ja kirjanik, raamatute «Pintsliga tõmmatud Eesti», «Pintsliga tõmmatud linnad» ning «Kunst koguda. Kunstikoguja» autor. Laur on kinnisvaraarendaja ning -haldaja. Mehi ühendab armastus kunsti vastu ning mõlema kogus leidub ka August Künnapu teoseid. Juttu tuleb Augusti praegusest näitusest Fahle galeriis ning vastilmunud raamatust, aga ka üldisemalt kunstist ja selle olemusest.

Oodatud on nii uued kui vanad sõbrad! Huvilistel on võimalus soetada raamat tutvumishinnaga. Fahle Galeriis on võimalik nautida August Künnapu näitust «Kasside kaskaad ja teisi pilte» kuni reede, 16.03 õhtuni. Edasi rändab väike osa näitusest Anneli Viigi Šokolaadikohvikusse!