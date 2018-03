HÕFFi ekstreemfilm tungib inimsööja hinge

Issei Sagawa vahistati 1981. aastal Pariisis, kui ta tappis ja sõi ära oma kaastudengi, keda ta ihales, aga kes tema tunnetele ei vastanud. Ta tunnistati vaimuhaigeks ja toimetati tagasi Jaapanisse, kus temast sai väiksemat sorti kuulsus, kes kasutas ära avalikkuse huvi, et raha teenida. Nüüd, ligikaudu 35 aastat hiljem istub ta pooleldi halvatult ratastoolis, üritades sõnastada hinges toimuvat. Tema kaaslaseks ja hooldajaks on lihane vend Jun, kes kannab omaenese perverssuse koormat.

Pooleldi antropoloogilise uurimusena käsitletava linateose vastuvõtt on ulatunud seinast seina kuni antropoloogidest autorite süüdistamiseni Sagawa õigustamises. Viimast on filmi režissöörid Véréna Paravel ja Lucien Castaing-Taylor küll kindlalt eitanud. Samas on nad ka ise õli tulle valanud, väites, et me kõik oleme kunagi olnud kannibalid, oleme edasi, ja kui argpükslik on selliste sügaval inimkonna sisimas eksisteerivate süngete hoovuste ees silmi sulgeda.