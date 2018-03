Avatakse fotodokumentalistika näitus «Koerailmutus»

Näitus on jaanuaris alustanud Avatud akadeemia fotodokumentalistika kursuse töödest. Alates 24. jaanuarist on kursusel osalenud iga nädal korra kokku saanud, ideid ja mõtteid vahetanud, ning nüüdseks on valminud teosed näituseks koondatud. Näitusel esinevad dokumentaalfotograafid Airi Leon, Birgit Varblane, Liina Uuetoa, Marit Linke, Terje Äkke, Urmas Roos, Mark Slavin, Sven Tupits, Igor Zujev ja Vallo Vahesaar.

«Jah!» nentis Ainar Ruussaar raadiosaates, kui teater NO99 aastapäeva filmi arvustas: «Mul tekkis ka eile tunne, et tegelikult oleks võinud väga väikese raha eest vedada läbi must-valge filmilindi surnud koera nööri otsas, mille peale on kirjutatud «100»!» (25.02.18, Vikerraadio).

Kas ka näituselt «Koerailmutus» võib midagi taolist oodata? «Koeri on fotodel küll, aga neil on koera moodi vedanud. Neid ei veeta!» rahustab Vapper. «Ja värvi- ning närvigammalt on väga erinevaid asju, ilusaid asju. Kui nad ka üleni helged pole oma teemadelt, on nad igati elus. Köidavad ja tõmbavad meid ennast sajaga lindile kui tarvis.»