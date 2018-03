Ave Alavainu: ikka keelest mõteldes

Need (aga teisedki) tema read on mind saatnud 1962. aastast, mil Walt Whitmani ainukene luulekogu ilmus Boris Kaburi imelises tõlkes ja Rein Sepa põhjaliku järelsõnaga meie emakeeles. Eriti kohane on neid ridu meenutada minul luuletajana ja emakeelepäeva puhul. Sest meie kaunis keel muutub iga päevaga aina vaesemaks, kaovad nii mõnedki luulelised nüansid, sõna- ja mõttemängud, kaksitimõistmised. Juba vene ajal kirjutasin vene keele massrünnakute vastu (endameelest) lasteluuletuse:

Olulised asjad kaovad meelest.

Ümber vohab ebaolulism.

Olulised mõisted kaovad keelest.

Asemele tuleb russitsism.

Hulgi hulgub uudset anglosaksi.

TV kaudu fenniseerume.

Meie luulet mõistab iga japski -

orienti orienteerume.

Järjest uusi laene tuleb moodi...

Oma EMA keelt ka mina rikastan:

laulu lõpetan ja lähen poodi,

hüüdes kodustele lõbusalt

«Pakaa!»

Loomulikult see toona, sügaval stagna- ja Karl Vaino ajal, ilmuda ei saanud. Karl Vaino oli see parteijuht, kes tahtis kodanike katustelt soome-TV antennid mahamonteerida. Salmike siin on aga see, mida tänapäeval nimetatakse esmatrükiks. Selle loo kirjutamise ajaks möödunud kolmekümne aasta jooksul pole mu mure emakeele pärast kahanenud. Pigem vastupidi – see süveneb juba päevade ja tundidega.

Emakeele mittevaldamine on tänapäeval muutumas omamoodi normiks, sest sõnakasutuses eksivad juba ka need, kellele eesti keel on suuliseks töökeeleks: diktorid ning saatejuhid raadios ja televisioonis, näitlejad laval või seriaalides. Ammu ei tehta enam ÕS'is vahet mõistetel 'oma' ja'enda', 'järele' ja 'järgi', 'peale' ja 'pärast'; rõhutan – mitte sõnade, vaid mõistete vahel. Tavaks on saanud nimetada norralasi norrakateks ja leedulasi leedukateks; ometi ei ütle me lätlasele «lätakas», ameeriklasele «ameerikakas», balilasele «balikas» ega eestlasele «eestikas». Sest -kas-lõpp kõlab pisut halvustavalt . Välja arvatud ehk poolakas.

*

Väärkeelendite kasutamine avalikus keeleruumis on sagenenud. Märtsi esimesel nädalal – emakeelekuus – hakkas see kuidagi eriti kõrva. Nii eriti, et tegin mõned otse-üleskirjutused eetrist. Üks saatejuht kasutas järjekindlalt sõna «autentne» asemel sõna «audentne», mis ilmselgelt polnud keelevääratus; traditsioonilise mõistes kasutati sõna «traditsionaalne» ja koguperesaates ütles tiimijuht partnerile, kes oli laps, «me oleme ühtekad!»: viimast sõna kuulsin üldse esimest korda ja mis kontekstis pidi tähendama «me oleme sarnased» või «me oleme ühte verd» (nagu «Mogwlis»). Mis enesest polegi halb sõna ja mul poleks selle vastu midagi, kui see sõnamoodustus läheks juba laste seas käibele.

Sest arvestades viiimase aja sooneutraalsuse-hullust oleme varsti kõik «ühtekad».

*

Ikka sel eelmisel nädalal tuli Saksamaalt uudis, et isamaa (Faterland) asemel soovitatakse sooneutraalsuse nimel kasutada sõna kodumaa (Heimland). Mõtlesin kohe meie hümni peale ja asi muutus ikka väga naljakaks ja isegi naeruväärseks...

*