Päevitunud noor mees seisab rulluva jahtlaeva tekil ja naeratab kaamerasse. Tuul sasib tema Lõunamere päikesest pleegitatud juukseid. See mees on Eesti maailmarändur Ahto Valter ja on suur imeasi, et me neid kaadreid Jaanis Valgu dokumentaalfilmist «Ahto. Unistuste jaht» üldse näeme. Film räägib Valteri ümbermaailmareisist aastatel 1938–1940.