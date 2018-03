Kuula! Punkpoeet Freddy üllitas oma esimese sooloalbumi

Albumi lood on urbanistlikust vaimust kantud poeetilised mõtisklused tagahoovidest, tänavatest, lapsepõlvepiltidest. Lugude muusikalise kujunduse on teinud Indrek Spungin, Erkki Tero ja Marko Mäemets. Albumi andis välja Allfilm ja I Trusted You Records.