Paar aastat tagasi võidutsesid samal üritusel luule kategoorias, kui aastapreemia pälvis sinu kogu «Tünsamäe tigu». Sarnaselt uue romaaniga räägib ka see Peipsiääre vanausulistest. Kas või kuivõrd on need kaks teost omavahel seotud?

Tunnen, et olen sama palju pärit Peipsiveerest kui Tartust. Lapsepõlve suved veetsin külas, mille tuuma kutsuvad inimesed Kostinaks, ümbrust Kirepiks – kaardi peal on hoopis Metsakivi. Keskel vanausuliste ridaküla, ümber eesti talud. Eks sealseid lugusid jõudis omajagu romaanigi, kuid osa justkui tahtsid ise eraldi luulekokku. Need, mis on tugevalt seotud koha ja minu endaga.

«Serafima ja Bogdan» näib mulle sinu loomebiograafias suure kannapöördena. Sest suurem osa sinu luulest ja laulutekstidest ning kaks varem ilmunud romaani – «Kastraat Ontariost» (2005) ja «Kosmos» (2008) – kannavad eneses sootuks teistsugust elutunnetust ja autoripositsiooni, mida võiks nimetada üldistatult irooniliseks. Või on nende vahel ühisosa siiski olemas?

Arvan, et üha vähem püüan sihilikult kummastust tekitada, lugejat rabada. See, kui palju on tekstis varjatud või varjamatut pilget, sõltub teemast – enda kaasaja pilkamine on mõttekam tegevus kui mineviku pilkamine. Minevikust kirjutamine ergutab pigem absurditaju kui iroonianärvi. Hoolimata elu mitmekülgsest mõttetusest on elamine kõige mõttekam tegevus üldse – see paradoks on mind alati käivitanud.

Kas kirjutamise käigus tuli ette, et pidid end aeg-ajalt teadlikult tsenseerima, et tekstis mitte loomuomaselt punki panna ning registreid lappama lasta?

Ütlen ausalt, mul ei jätkunud varem kannatust narratiivi korralikult üles ehitada. Kihutasin inspiratsiooni peal edasi, kuni tundus, et raamat on valmis. Nüüd kirjutasin süsteemselt. See kulutab nii palju energiat, et fantaasia tühja ei peruta – ainult siis, kui talle luba antakse. «Serafima ja Bogdan» on paiguti päris pöörane. Tihti imestan, kust inimesele taolised mõtted tulevad.

Või mängid sa autorina selle romaani tüüne pealispinna all siiski mingeid intertekstuaalseid mänge? Minu semiootilise teadvuse raputas näiteks ärkvele repliik «mõistlik, mõistlik» (lk 85), mis linkis sõnasõnaliselt teatud teemaderingi ja autoripositsiooniga sinu luules...

Mind huvitavad inimesed, ühiskond, võimusuhted, elamise viisid. Vaatenurk muutub, ent mõtetering on sarnane – see jõuab tekstidesse ja seob neid omavahel. Ma ei kaifi enda loomingut nii palju, et teoseid sihilikult linkida. Küll aga laenan hea meelega lugusid elust, motiive kirjandusest, stseene filmidest.

Intertekstuaalse mängu ilu seisneb selles, et mäng toimub lugeja peas, ta mängib endaga. «Serafimas ja Bogdanis» on tank, milles üks arvustaja tundis ära mingi vene filmi, mida ma kahjuks näinud pole – tegelikult räägiti meie kandis päriselt üht tankilugu.