Auhinnatud Euroopa film jõuab Eestis kinno

Kirju minevikuga pereema Katja elu kukub kokku, kui ta abikaasa Nuri ja poeg Rocco pommiplahvatuses hukkuvad. Leinast muserdatud naine ei suuda andestada hoolikalt planeeritud kuriteo korraldajatele ja loodab õigluse jaluleseadmist kohtus. Ometi on nii politsei kui ka õigussüsteemi kõrgendatud tähelepanu all pigem Katja hukkunud abikaasa narkominevik, kui ilmselgelt plahvatuse taga olnud noor neonatsipaar. Tundes, et riik on teda alt vedanud, ei jää naisel muud üle kui hakata hauduma kättemaksu.

Hamburgis kasvanud türgi juurtega režissöör-stsenarist Fatih Akin sai inspiratsiooni selle sajandi alguses Saksamaal toimunud võõravihast ajendatud vägivallalainest. Rünnakute korraldajate ja nende ohvrite kohta infot otsides avastas Akin, et kuna kannatanuteks olid immigrandid, siis kippusid politsei ja õigusorganid tihtipeale ohvreid süüdistama. Tal tekkis küsimus kättemaksu olemuse kohta — mis see on ja kas see võib olla õigustatud? Siis oli aeg peeglisse vaadata: kas ma ise olen kättemaksuhimuline? Režisööri jaoks on «Eikusagilt» väga isiklik film ja peaosaline Katja tema enda alter ego. Katja soovid ja plaanid on meis endis alateadlikult olemas, aga need peakski jääma alateadlikeks.

Akini varasemate filmide hulgas on olnud nii hinnatud draamasid («Vastu seina», «Maailma äärel»), sotsiaalkomöödiaid («Solino», «Soul Kitchen»), Türgist inspireeritud dokumentaalfilme muusikast ja keskkonnast ning viimati mullu Eesti ekraanidel linastunud lõbus teismeliste road-movie «Tschick»