«Kui vihm saab läbi» võitis aastapreemia luule kategoorias. Kas või kuivõrd sa selles sisalduvaid tekste ise üldse luulena määratled?

Ma ei pea seda piiri luule ja proosaluule ja lüürilise lühiproosa ja miniatuuride vahel enda puhul eriti tähtsaks, sest teinekord ei tea ma ise ka, mida täpselt kirjutama hakkan, see kujuneb kirjutamise käigus, tekst otsib ise endale kohase vormi. Vahel on küsimus ka puhtväline, mõni proosavormis tekst võiks olla ka n-ö värssideks murtud või vabavärss proosana esitatud, see on lihtsalt tunde küsimus, tegelikult põhjendamatu.

Teinekord on jälle just nimelt oluline, et mingi tekst oleks just selles kindlas vormis (nt et «Rant» on antiiktragöödia meetrumis või et raamatut raamivad haikud). Tervikuna on see raamat minu jaoks ikkagi luulekogu, ses mõttes, et see viis, kuidas ta tervikuks on komponeeritud, on minu meelest kuidagi luulepärane, mitte süžeeline, vaid assotsiatiivne ja metafooripõhine.

Ühtepidi kuulud sa hariduselt ja ametilt kirjandusteadlaste hulka, kes elavad ja elatuvad žanrite määramisest ning määratlemisest. Ning teisalt oled kirjanik, kellele ei paista luule, proosa ja esseistika mõttelised žanripiirid eriti korda minevat. Kas sinu jaoks on siin mingi intriig või vastuolu?

Ei ole, sest ega ma kirjandusteadlasena ka tekstide žanrilise määratlemise küsimust omaette ülesandena eriti põnevaks ei pea. Mind ongi huvitanud pigem kirjandus, mis neid määratlusi eirab – näiteks Kõiv või Õnnepalu. Loomulikult on žanrite ja kirjandusliikide ja vormikonventsioonide tundmine oluline, sest see on üks teatav semiootiline süsteem, aga see on siiski vaid vahend tekstide tähenduse tõlgendamisel.

Aga muidugi see küsimus jääb, et kui peaksin ise oma oma tekste analüüsima kirjandusteadlasena, st nii, nagu ma ei teaks, kuidas nad on tekkinud, vaid peaksin seda oletama – kuivõrd ma siis ise nonde piiride ja piiririkkumiste kaudu püüaksin tekstidele läheneda. Võimalik, et seal ikkagi on mingi varjatud seaduspära, mis mulle kui autorile kätte ei paista.

Sinu seni viimase, äsja kaks võidupärga kaela saanud luulekogu «Kui vihm saab läbi» ning sellele eelnenud kogu «Näoline» ilmumise vahe on täpselt kümme aastat. Millest see pikk paus?

See raamat lihtsalt kogunes nii kaua. Ma olen oma luulekogud tavaliselt teinud nii, et kui mingi hulk tekste on kogunenud, siis hakkab paistma mingi tervik või suund, ja siis ülejäänud tekstid kirjutan juba seda tervikkogumit silmas pidades, n-ö lünki täites. Ja see tervik kogunes kaua. Tegelikult oli käsikirja esimene versioon valmis juba umbes 2014, aga siis tekkis tunne, et ta on juba üleküpsenud, lasin tal veel settida ja teiseneda.