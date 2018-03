Poeet, kelle värsid ei mõju peenisepikendusena

See on suuresõnaline lause. Markeerib ühtepidi justkui arenguraskuste kangelaslikku ületamist, võimalik, et ka ratio võitu loodusliku stiihia üle. Ning teisalt teatavat lõppu ja absoluuti – ühe rännaku sumbumist kohalejõudmisse. Siin on kõrvuti triumf ja tragöödia. Aga Pilv läheb neist mõlemast vaikides mööda. Sest ta ei armasta kirjanikuna liigset tundlemist. Selles kohalejõudmises saab kohal olla ka teistmoodi.

1976. aastal sündinud Aare Pilv, kes on olnud nii inimese kui ka kirjanikuna algusest peale natuke varavana, näib nüüd, kuldse keskea künnisel, olevat jõudnud staadiumi, kus ta on «valmis», kuna bioloogiline vanus on emotsionaalsele ja intellektuaalsele vanusele järele jõudnud. Mis tingib omakorda, et ta ei pea oma minapildi ja elutunnetuse vahendamiseks enam kirjanduslikke rollimänge mängima, nagu ta seda oma esimestes luulekogudes silmatorkava sageduse ja meeldejääva meisterlikkusega tegi.

Kogemuse ja mälestuse ontoloogia

Uue kogu tekstid on kirjutatud kümmekonna viimase aasta jooksul ning erinevad tsükliti üksteisest päris kõvasti nii teemade, stilistika kui ka autoripositsiooni poolest. Pealkiri «Kui vihm saab läbi» loob eksitava illusiooni, justkui võiks olla tegu looduslüürikaga. Tegelikult on nende kaante vahel peidus mitu minikogu ning üksteise suhtes ühismõõdutut luulemina: nostalgik, ontoloog, eksistentsialistlik filosoof, intertekstuaalne mängur, ironist, kui nimetada vaid kõige valjuhäälsemaid.

Kuidas nad omavahel kokku sobivad? Ega eriti ei sobi. Sest ega neil üksteisele suurt midagi öelda ei ole. Dialoogi ei teki. Aga nad peavad sobima, sest ega neil muud üle jää, raamatukaaned on nende ümber aedikuna sulgunud.

Ehkki kogus leidub ka üks natuke hajus ja pisut üle oma ääre valguv tsükkel ajalaule, pääseb nii tekstide kvantiteedi kui ka parema stardipositsiooni tõttu paremini mõjule hoopis see, mis tegeleb omamütoloogilises võtmes autori personaalse minevikuga. Pilv näib olevat suhteliselt vaba nostalgiast. Teda huvitab rohkem mälestuse kui sellise ontoloogia, mälestuse omadus kanda eneses teatavat (semiootilist) absoluuti. Pilv püüab kaevata unustuse kihtide alt välja värve, lõhnu, mõtteid, tundeid ja isegi ajavaimu, kasutades sageli starterina mõnd lühikest otsekõne katket, mille ümber mälestus on koondunud.

Samuti huvitab teda kogemuse ontoloogia: «Kas on õige öelda, et mina kujutlesin? Kas ei peaks ütlema, et tema kujutles – sest praegu pole ma vist küll võimeline kujutlema, et /.../» (lk 28). Samasse teemade ringi kuuluvad ka näiteks osutused kõndija ja kõndimise ontoloogilisele erisusele (lk 46) ning kirja ja kirjutaja olemuslikule ontoloogilisele kokkukuulumisele (lk 74).

Hakanud elule sügavalt silma vaatama

On vist viimane aeg välja öelda, et Pilve uus kogu meeldib mulle. Olgugi et selle terviklikuks haaramiseks vajan veel natuke aega. Samuti tuleb mul õppida harjuma elama teadmisega, et Pilve – kui ühe minu ammuse luulelemmiku – stiil on vahepeal teisenenud.