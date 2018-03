Galerii. Kulka kirjandusauhindade kätteandmine

Teos on paljude jaoks juba paigutatud lahtrisse «turvaline ja tänuväärne etnograafiaromaan». Muidugi on vägev, et Afanasjev laiendab Eesti kultuuriruumi piire meie oma territooriumil, aga raamat on ka midagi nurjatumat ja verisemat: musta huumoriga kättemaksuromaan, milles leidub etnovõngete vahel lausa splätteripurskeid.