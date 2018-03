Kuidas näevad maailma erinevad masinad? Kas piir elusa ja elutu, ulme ja tegelikkuse vahel on lootusetult ähmastunud? Tehnoloogia küll mõjutab meie looduskeskkonda, kuid mingil määral on see keskkond ise ka tehnoloogiline. Kas meie ülekaardistatud, ülevalgustatud maailmas on veel üldse võimalik produktiivselt tulevikust fantaseerida? Või jäävad kõik meie katsed sellel suunal alati reaalsusele alla? Ökoloogiline kriis on ju samuti tehnoloogiline probleem.