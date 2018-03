Mõni nädal tagasi saabus uudis, et legendaarne briti muusikaleht New Musical Express paneb oma paberväljaande kinni ja jätkab ilmumist ainult veebis. Sellest räägiti ka kui ühe ajastu lõpust, mis tegelikult on lõppenud juba mõnda aega tagasi. See oli ajastu, mil muusikaajakirjandus ja plaadiarvustused olid olulised.