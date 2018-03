Ajalugu ja arheoloogia on kaks lähedast sõsarteadust. Mõlemad tegelevad mineviku uurimisega, püüdes arusaadavaks teha seda, mis ja kuidas on olnud varem. Samas on kummalgi omad võimalused ja eripärad, mida alati ei osata, suudeta või taheta teadvustada ning mille mittemõistmine võib põhjustada tõsiseid arusaamatusi ja vastasseise.