Algas Eesti jazziauhindade avalik hääletus

20.–29. aprillini toimuva Jazzkaar 2018 põhiprogrammis on üle 60 kontserti Tallinnas. 29. korda toimuva Jazzkaare festivali peaesinejad on Suurbritannia lauljatar Laura Mvula, USA jazzitipud – mitme Grammy’ga auhinnatud sütitav hammondivirtuoos-laulja Cory Henry ansambliga The Funk Apostles, saksofonilegend Bill Evans kvartetiga Petite Blond II, mainekas jazztrio The Bad Plus ning Hispaania lauljatar Silvia Perez Cruz.