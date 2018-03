Eesti Draamateatris esietendub täna Maksim Gorki «Väikekodanlased»

Lavastaja Kertu Moppel: «Kui lavastaja võtab mõne vana materjali, siis tihti küsitakse, et «kuidas see puudutab tänapäeva?». Ja lavastaja ütleb siis, et «eks inimsuhted ole universaalsed, inimene on ju inimene igal ajal» jne. Minu meelest on selles näidendis väga-väga tänapäevased probleemid. Tundsin ära oma põlvkonna, tundsin ära selle seisundi, kus praegu oleme. Pjotr küsib lavastuses, et miks ei räägita inimestest, kes on kuskil «pean» ja «tahan» vahepeal. Tunnen, et minu põlvkonnal, alla kolmekümnestel, kes ei ole veel oma kohta elus leidnud, lasub ühtpidi mingi sundus olla edukas – elame ju kapitalismis, midagi pole teha –, aga noor inimene võib hinges tunda, et ta tahaks midagi muud, kuid mida täpselt, ei tea. See on noorte peategelaste Tatjana ja Pjotri impotentsus, et nad ei suuda ära otsustada, mida nad tahavad, ei suuda ennast kehtestada. Igal pool on nii palju erinevaid tõdesid. Ei taha olla radikaalne, aga ei taha ka oma olemust või tahet maha salata. See dilemma on minu jaoks väga kõnekas. Isiklik. Minu põlvkond elab maailmas, kus pind jalge all kõigub igas mõttes. Me ei saa endale lubada isegi mitte illusiooni, et saame stabiilsust loota. Keskkonnaolud – see on kõige hullem probleem. Aga keegi ei tea, kas turumajanduslik kapitalism kestab. Kõigele ennustatakse pidevalt lõppu. See ajastu saab läbi, too ajastu saab läbi... Tahaks mingitest vanadest väärtustest kinni haarata, aga võib-olla need homme enam ei kehti. Selle lavastusega me küsime, kuidas elada.»