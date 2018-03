Tallinnas kõlab barokiajastu tantsumuusika

Tallinna Kammerorkestri peadirigent Risto Joosti sõnul on orkestrit tunnustatud selle eest, et ta ei ole väljakujunenud dogmade küüsis, vaid on nõtkelt valmis näiteks mängima barokk-maneeris. «Barokiajastu tundja Andrew Lawrence Kingi kontserdid on alati elavad, ta on kui poeet, kontsert on kindlasti kirglik ja eriline,» põhjendas Risto Joost, miks ta kutsus Andrew Lawrence-Kingi pidunädalate üheks dirigendiks.

Andrew Lawrence-King on virtuoosne Inglise harfisolist, continuo-mängija, The Harp Consorti juht, vanamuusikaspetsialistist ning üha enam tunnustust võitnud ka barokkmuusika dirigent. Muusikateadlase Toomas Siitani sõnul lubab Andrew Lawrence Kingi ja Tallinna Kammerorkestri kontsert sel laupäeval põnevat elamust musitseerimisest, mille aluseks on barokiajastu näite- ja tantsukunsti põhjalikem tundmine ja elav tunnetus.

Tema uurimisteemades on esikohal varane ooper ja sellega seoses küsimus, et kui me mängime vanamuusikat, siis miks me ei lavasta ajalooliselt. Lawrence-Kingi eestvedamisel on barokiajastu ooperite ja ajalooliste etenduste loomisele pühendunud kompanii Il Corago. Erinevate lavastuste seas on Eestile lähim eelmisel aastal Soomes toimunud tema Soome rahvuseepose «Kalevala» põhjal kirjutatud ooperi ettekanded. Ooperi eest on Andrew Lawrence-King pälvinud Kalevala Seltsi auhinna.

Andrew Lawrence-Kingi sõnul saab harfil mängida peaaegu kogu klahvpillirepertuaari, seejuures on harfi kõlal klavessiiniga võrreldav selgus, samas ka orelilik kestvus. Tema enda sõnul on ta kaotanud järje isikliku harfide kogu suuruse kohta kahekümnenda pilli juures.

Kontsert algab laupäeval kell 18.00.