Kristjan Randalu ja David Liebman annavad koos kontserdi

Kontsertidel kõlab vaba, loominguline ja spontaanne muusika, mille esitaja on samal ajal ka looja. Ettekande õnnestumine ja erakordsus sõltub suuresti publiku ja esinejate sünergiast. Lähtub ju jazz suuresti just hetke tundelaengust. Nii ongi igal kontserdikülastajal võimalus anda oma panus muusika loomisesse ja kõlasse ning seeläbi ka kontserdi lõppvärvingusse.

Kristjan Randalu on muusikasõpradele juba ammune ja armas tuttav. Ta kuulub vaieldamatult oma põlvkonna silmapaistvaimate pianistide hulka keda hinnatakse väga kõrgelt nii ansamblimuusiku, solisti, helilooja kui ka arranžeerijana ning seda ka kodumaa piiridest kaugemal. Ühena vähestest Eesti muusikutest esineb Randalu järjepidevalt ka Aafrikas, Aasias ja Lähis-Idas. Ajakiri Jazz Times kirjeldab Randalu muusikat kui tundmatut ja eksootilist maad, mis pakub kuhjaga põnevat avastamist ja naudingut.

Fotokujundusega annab kontserdile tooni Frank Hügle. «Ühel ööl läbi lumetormi kodu poole astudes lummas mind lume ja valguse mäng. Peatusin Karlsruhe teatri ees ja tegin jäises külmas foto läbi langeva lume elutu pilguga vaatavast modernsest hobuseskultuurist. Samal ajal kõlas mu peas teema «Cum Mortuis in Lingua Mortae» Mussorgski tsüklist «Pildid näituselt». Sellest tekkis idee luua koos selle muusikateosega kontsert uutest piltidest – minu piltidest, millel ka oma rütm sees. Pöördusin Kristjani poole küsimusega, kas tal oleks tahtmist sest muusikast uus tõlgendus teha,» räägib Hügle.

Ameerika saksofonisti David Liebmani on korduvalt nimetatud maailma parimaks saksofonistiks. Juba 1970. aastate alguses Miles Davise ansamblis tuntuks saanud muusik on aastakümnete jooksul võitnud nii publiku, muusikute kui ka kriitikute poolehoiu ning kuulub oma ala parimate ja oodatuimate artistide hulka. Aastakümnete jooksul on teda pärjatud mitmete mainekate auhindadega.