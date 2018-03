Mässav keha, vahukomm juustes

Sveta on töökas, teda käivitab võitlus ja vastuhakk. Mäss on tööprotsessi osa, tema mõtlemise lahutamatu osa. Tantsulavastuse autori mäss seisneb selles, et ta on teinud suure hoole ja armastusega – võib öelda isegi, vastutustundega – ühe «halva» etenduse. Ja see «halb» ei tähenda siinkohal hinnangut lavastusele, vaid on esteetiline määratlus.