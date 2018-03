Nukud teevad «Minecraftile» ära

«ELU(L)ELU» hõlmab endas kolme Eestiu nukufilmi ja koos kestavad need kokku 52 minutit ja 30 sekundit. Nii on «Nukud ja tootemid», «Tühi ruum» ja «Maria ja 7 pöialpoissi» ja näidatav ühe seansina, publiku huvi on aga olnud seni väga väike — seda on käinud Artises vaatamas vaid 50 inimest, mida võib võrrelda mõne väiksema dokfilmi publikuga.