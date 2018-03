Hinnatud teatrikriitik Kadri Herkül kirjtuab: «XXI sajandi rahvusooperi repertuaaris on «Katariina I» piinlik arusaamatus ning on äärmiselt kahetsusväärne, et Estonia juhtidel ei jätkunud huvi, nõudlikkust või julgust esietendus ära jätta.» Miks ta nii arvab, sellele saab vastuse arvustusest.