Läti saksofonist Deniss Pashkevichi kutsub kuulama kava «Vanem kui öö»

Virtuoosne pillikäsitleja Pashkevich on väga hea helilooja ning aranžeerija. Ta avardab piire erinevate muusikastiilide vahel. Aktiivse muusikukarjääri kõrval on Pashkevich Riias käima tõmmanud omanimelise jazziklubi.

Iga kunstiteos või projekt on erinev, oma hinge ja iseloomuga ning Pashkevich ütleb tema ja TAFF Clubi sarnasuste otsijale, et iga teoks saanud mõtte taga on suure pildiga unistajast tegija. «Raivo Tafenau on minu silmis Eesti ja Baltikumi jazziajaloo nurgakivi ja olen rõõmus, et saan tema klubis mängida,» ütles Pashkevich.