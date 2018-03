Väljamõeldud linnade uurija tuleb Tartusse

Darran Andersoni 2015. aastal ilmunud raamatut Imaginary Cities («Kujuteldavad linnad») on mitu väljaannet, sealhulgas The Guardian ja The Financial Times nimetanud aasta parimate raamatute seas. Kultuurikriitikuna on Anderson teinud kaastööd paljudele tuntud ajakirjadele, nagu The Guardian, Wired, Prospect jt, ning pidanud loenguid ja ettekandeid nii ülikoolides kui ka festivalidel üle maailma. Tema põhiliseks uurimisalaks on arhitektuuri, linnaruumi(de), kujutlusvõime, tehnoloogia ning poliitika puutepunktid, eeskätt just füüsiliste ja kujuteldavate linnaruumide omavahelised suhted.

«Darran Anderson on kirjanik, kelle poeetilis-esseistlikus proosas ühinevad sügav kirjandus- ja kultuurilooline eruditsioon ning mõttejulgus tänase ja homse linnaruumi võimaluste kujutlemisel. Tema raamat Imaginary Cities on juba äratanud laialdast rahvusvahelist tähelepanu ning on väga rõõmustav, et ta tunneb elavat huvi Tartu ja Eesti vastu. Darran on väga teretulnud kaasamõtleja Tartu teekonnal Euroopa kultuuripealinnaks,» selgitas seekordse residendi valikut residentuuriprogrammi komisjoni liige, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees Berk Vaher.

Möödunud aastal alguse saanud kirjanduslinna residentuuriprogramm on mõeldud kirjanikele ning eesti kirjanduse teistesse keeltesse tõlkijatele. See on üks olulisemaid ülemaailmse haardega algatusi Tartu kui UNESCO kirjanduslinna tegevuskavas, mis aitab avardada siinse kirjanduselu rahvusvahelist mõõdet ja luua uusi kultuurisidemeid ning ühtlasi pakub residentidele võimalust ammutada inspiratsiooni siinsest keskkonnast ja kultuurist. Esimest korda sai residentuuriprogramm teoks oktoobris ja novembris 2017, Tartu esimeseks kirjanik-residendiks oli sloveeni kirjanik Andrej Tomažin, keda on ka juba peatselt, maikuus toimuva kirjandusfestival Prima Vista ajal, Tartusse tagasi oodata.