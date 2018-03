Eestis näidatakse maailma kõige halvemat pornofilmi

Kokku on tavalisest teravamate elamuste otsijatele mõeldud programmis neli filmi, millest ühe - «Bat Pussy» - puhul on tegu mitteametliku rahvusvahelise esilinastusega. 1970ndate alguses valminud linateos, mida on hakatud nimetama maailma esimeseks pornofilmide paroodiaks ja ka halvimaks pornofilmiks üldse, avastati juhuslikult 1990ndatel ja digitaalselt taastatuna kuulub see nüüdseks rämpsfilmide kullafondi.

Film, milles Bat Pussy nime kandev naissuperkangelane üritab kaitsta Gotham Cityt kõlvatusse langemast, on alla 18-aastastele vaatajatele keelatud.

«See on iga tõelise friigi südant soojendav kultusklassika, mida võib nimetada ka filmi «Tuba» erootiliseks või antierootiliseks – kuidas kellelegi - variandiks,» iseloomustas valikut HÕFFi programmikoostaja Helmut Jänes.

«Lihapallimasin 2: Kodoku» on Jaapani legendaarse küberpunk-splatter'i järg, mis Yoshihiro Nishimura taktikepi all hullab veel suurema lustiga kui algupärand. Taas omandab maaväline eluvorm kontrolli inimeste üle, muutes meie kehad koletuteks monstrumiteks. B-kategooriasse kuuluv ulmefilm kujutab oma hüpervägivaldsuse ja fantaasialennu poolest justkui Sion Sono ja Takashi Miike kõige hullumeelsemate filmide hübriidi.

«Lihapallimasin 2: Kodoku», Jaapani legendaarse küberpunk-splatter´i järg FOTO: Kaader filmist

Ennast dokumentaalfilmina välja pakkuv absurdikomöödia «Samuraipatsiga detektiiv» toob päevavalgele ühe Jaapanis läbikukkunud, aga Austraalias kultusklassikaks saanud samuraiseriaali ja selle autori uskumatu loo. Kas see kõik on sündinud päriselt või mitte, jääbki mõistatuseks. Aaron McCanni ja Dominic Pearce´i film ei tohiks jätta külmaks ühtki „Danger 5“ ja „Mida me pimeduses teeme” fänni ning üldisemalt kõiki neid, kellel on rohkem huumorimeelt kui ühel keskmisel zombil.

«Samuraipatsiga detektiiv», pseudodokumentaalne absurdikomöödia FOTO: Kaader filmist

Argentina režissööri Pablo Marini «Malvinaator» on selliste märulite nagu «Terminaator» ja «Rambo» lõbus paroodia B-filmi võtmes, millele on lisatud tubli annus irooniat ja musta huumorit brittide aadressil. Argentina ja Suurbritannia vahel puhkeb taas Falklandi sõda ja filmi peategelasel Malvinaatoril (saarte hispaaniakeelse nime Islas Malvinas järgi) tuleb sekkuda, et jultunud britte karistada.

«Malvinaator», Falklandi sõja teemaline märuliparoodia FOTO: Kaader filmist

HÕFFi friigifilmide programmi kuuluvad traditsiooniliselt linateosed, mis on veidrad, piireületavad ja sageli ka šokeerivad, pakkudes elamusi neile, kes hindavad eelkõige žanrifilmi äärealasid. Just sellest programmist on pärit ka kahe viimase aasta festivali publikulemmikud, näiteks mullu Uganda märulikomöödia „Bad Black”.