Ahistamissüüdistused rapivad Soome filmimaailma

Pihla Viitala rääkis, kuidas Soome kodusõjast rääkiva filmi «Käsk» võtetel pani Louhimies tema ihule prussakatõuke, et näitleja suudaks paremini ebamugavust näidelda. Kuna tõugud olid riiete all ja juustes, siis filmis neid näha ei ole. Viitala tegelaskuju on filmis vang, keda grupiviisiliselt vägistati ja peaaegu hukati.

Lisaks tõukudega piinamisele sositas Louhimies Viitalale kõrva, kui vilets näitleja viimane on. Ta sundis näitlejat sööma toitu, kuhu Viitala ise oli varem oksendanud. Grimmi täiustas ta näitlejale kohvi pähe valades, juustesse sülitades ja põskedele lakse andes. Kord jättis Louhimies naisnäitlejad ööseks ilma toidu ja soojendusvahenditea metsa, et nad järmise päeva hukkamisstseeni võtetel ehedalt viletsad välja näeksid. Viitala kõige kohutavam kogemus oli see, kui režissöör sositas lapsnäitlejatele, kuidas nende vanemad just ära surid saamaks filmi ehedat lapsenuttu.

Louhimies lükkas Viitala süüdistused tagasi, öeldes, et 1918. aastal pidigi vangikongis prussakaid olema ning need pidi ka filmis näha olema. Ta väitis, et pole lastele vanemate surma kohta valetanud ega naisnäitlejate peale sülitanud.

Režissööri julma käitumist võtteplatsil kinnitavad ka teised Louhimiehe filmides mänginud naised: Pamela Tola, Jessica Grabowsky, Matleena Kuusniemi, Lotta Lehtikari, Saija Lentonen, Rebecca Viitala ja Manuela Bosco. Nad teatavad, et keelduvad edaspidi režissööri filmides osalemast.

Esmaspäeva hommikul avaldas Louhimies aga oma ametlikul Facebooki kontol kahetsust, kui näitlejad on temaga koos töötades kannatama pidanud. See kurvastab teda seda enam, et paljud süüdistajatest on tema pikaajalised sõbrad ja koostööpartnerid.