Vaata, milline hakkab olema Linnateatri uus maja ja sisehoov

«Võidutöö juures pean ma eriti õnnestunuks publikuala lahendust kõigi oma kohvikute ja fuajeedega. See on valgusküllane, avar, huvitavalt liigendatud ja terviklik lahendus. Ja teiseks – teatrisaal. Suure sügavusega, avatud ja avar. Tugeva potentsiaaliga saamaks täiesti ainulaadseks teatrisaaliks,» märkis Tallinna Linnateatri peanäitejuht ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Elmo Nüganen .

Võidutöö «Paviljon» tunnusjooneks on eelkõige teatrimaja sisehoovi kavandatav eraldiseisev lavatorn-paviljon, mille katuse saab publiku jaoks kasutusele võtta. Žürii otsuses seisab, et siseruumide paiknemine on võidutöös lahendatud külastajale elamust pakkuvalt, positiivne on ka mitmekorruseline, kuid samas mitmest kohast vertikaalis avatud siseruum, mis moodustab ühe selge terviku. Samuti väärib töös esile tõstmist tänavalt maa-alustesse ruumidesse tekkiv vaade.