Sümfoonilise metali suurnimi Therion raputab juba neljapäeval Tallinna

Therioni lugude temaatika keerleb okultismi, mütoloogia, erinevate iidsete traditsioonide, õpetuste ja maagia ümber. Kuid just muusika on see, mille tõttu bänd võib end julgelt nimetada üheks kõige seikluslikumaks tegutsevaks metal-bändiks maailmas.