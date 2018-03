Kirjanduslinn Tartu tähistab luulepäeva

Kõik huvilised on oodatud kuulama ning paigast paika kaasa kulgema, et pühendada see luulemaratoni mõõtu päev ühiselt sõnakunstile, nautides samal ajal Tartu toredaid kohti ja meeldivat seltskonda. Luulepäeva avab kell 14.00 kohvikus Krempel Tartu linnakirjanik Mika Keränen.