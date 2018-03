Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp ning seni kõrgeima lennuga eesti (ja gruusia) mängufilmi produtsent Ivo Felt möödunud aasta filmi- ja teleauhindade gala ettevalmistamisel. Felt on ka EV100 raames valmiva Tanel Toomi mängufilmi «Tõde ja õigus» produtsent.

Täna jagatakse välja Eesti filmi- ja teleauhinnad. Eelmise filmiaasta saak on hea ja tänu EV 100 programmile tuleval auhinnapeol veel parem. Kui kaua kestab Eesti filmikunsti kuldne põli, küsis Hendrik Alla. Filmiinimesed väidavad, et kui riiklik rahastus kukub 2006. aasta tasemele, ei ole võimalik saavutatud edu säilitada.