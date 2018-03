Erik Tohvri: «Ma olen ajaviitekirjanik mitte lugeja, vaid enda aja viitmiseks»

Kõik on väga segane. Peale Ansipi valitsusaja lõppu on kõik kuidagi imelikult laiali vajunud. Ma ei arva mõistagi, et keegi üks mees on õige kõike juhtima ja otsustama, ma ei poolda diktatuuri. Meil oleks vaja mitte ühte meest, vaid üksmeelt. Praegu toimub kahjuks sama, mis esimese Eesti Vabariigi ajal: erakondade vaheline kisklemine jne. Ainult laulupeol oleme me üks, muul ajal ei saa kuidagi kokku hoitud.