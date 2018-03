Jules Verne'i «Back Cupi saare saladus» nüüd eesti keeles

Originaalis 1896. aastal ilmunud romaani süžee keerleb USA idaranniku sanatooriumist röövitud geniaalse teadlase ümber, kes on leiutanud uue superrelva, mis suudab hävitada terveid tööstusriikide laevastikke. Piraadid viivad röövitud teadlase oma allveelaeval salajasse baasi, mis on maailma eest peidetud Bermuda saarestikus Back Cupi saarel asuvasse vulkaanikraatrisse.

Kuid ehk tuntumgi kui Verne'i tekst, on see lugu tänu tšehhi filmirežissöörile Karel Zemanile, kes väntas teose ainetel 1958. aastal animatsiooni ja päris näitlejaid ühendanud uudses tehnikas filmi «Hävitav leiutis» («Vynález zkázy»), millest sai ülemaailmselt auhinnatud linateos ning mis ongi rohkem tuntud ingliskeelse pealkirja «The Fabulous World of Jules Verne» ja venekeelse pealkirja «Тайна острова Бэк-Кап» all.