Vikerkaar loeb. Tallinna Linnamuuseumi avastamata aarded

Tallinna Linnamuuseum on olnud otsekui Eesti mäluasutuste Okasroosike, veidi varju jäänud kaunitar, kes on olnud pikalt uinunud ja alles viimasel kümnendil silmad jälle lahti löönud. Muidugi, see on vaid lihtsustav kujund, millega püüda omaenda subjektiivset muljet, sest alates asutamisest 1937. aastal on muuseum teinud võimaluste piires oma sihipärast tööd: kogunud kõikvõimalikke esemeid, neid eksponeerinud, uurinud ja nende eest hoolitsenud.