Täna saab alguse kevade suurim moepidu

River Islandi järel jõuab aga lavale laias moeilmas tunnustust kogunud Triinu Pungits , kes on moe- ja tekstiilivallas tegev juba üle neljateistkümne aasta ning kes on varasemalt pälvinud ka Hõbenõela auhinna. Pungits toob lavale kollektsiooni, mis kiikab ettevaatavalt juba sügistalvisesse hooaega, koosnedes peaasjalikult kudumitest, mida ilmestavad väljavenitatud vormid ning (Pungitsa puhul) küllaltki ootamatu ja uuenduslik royal-sinine värv.

Esimese moepäeva teisel etendusel ehk kell 19.30 astub värviküllase kollektsiooniga lavale Beatrice . Oma uues loomingus, mis koondub pealkirja «ROAD by Beatrice» alla, keskendub disainer Siiditee temaatikale ning toob publiku ette põneva ja värviderohke assortii kleitidest, mantelkleitidest, kimonotest ning hiinapärastest hõlmikkleitidest. Läbivaks materjaliks on aga siid ja selle erinevad variatsioonid.

Kleitidele, pluusidele ja seelikutele on päikesetõusu värvigammast laenatud pastellidega maalitud suled ja ornamendid, mis on valminud koostöös illustraator Anneli Akinde ga. Lisaks esitletakse etenduse raames Diana Arno esimest ehtekollektsiooni, mis on sündinud koostöös Tanel Veenre ga.

Etenduse eesmärgiks on näidata värsket kevadmoodi erinevate brändide koosluses ning anda ülevaade sellest, mis Tallinn Design House'is juba praegu saadaval on. Õhtu viimase etteaste teeb aga Amanjeda Sport Couture ehk sportlike vabaajarõivaste bränd, mis on sündinud koostöös moedisainer Katrin Kuldma, tippjalgpallur Ragnar Klavani ning Sportlandiga. Kaubamärgi uus kollektsioon on inspiratsiooni saanud merest ja purjekatest, ühendades rõivastel nii rahulikud meretoonid kui ka laevatekile omased värvid nagu valge, puiduhall ja sügav sinine, millesse on omakorda segatud spinnakerpurjede säravaid koloriitide.