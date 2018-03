Endla Teater asendab uuslavastuse

Hrabali värvikas jutustus «Ma teenindasin Inglise kuningat» on lavastusmeeskonna ja teatri nägemuses materjal, mille lavale toomisel tahame kasutada kõiki Endla renoveeritud suure saali lavatehnilisi võimalusi. Kahjuks ei ole teatri koostöö suure saali lavatehnikat uuendava Hollandi firmaga Trekwerk sujunud plaanipäraselt – eelmise aasta novembris lõppema pidanud lavaseadmete rekonstrueerimine ei ole tänaseni lõplikult teostunud ning seetõttu oleme sunnitud 1. juunil esietenduma planeeritud lavastuse lavatehnilistel põhjustel edasi lükkama.

Endla teatrijuht Roland Leesment: ««Ma teenindasin Inglise kuningat» oli planeeritud Endla lavatehniliselt uuendatud suure saali avalavastuseks möödunud novembris, kuid kui sügisel selgus, et renoveerimistööd võtavad planeeritust rohkem aega, pidime proovid katkestama ja lavastuse esietenduse selle aasta suve algusse lükkama, kuna EV100 teatrisarja koostöölavastuse esietendumise aega ei saanud enam muuta. Nii avasimegi oma saali 1. detsembril 2017 „«Kaarnakivi perenaisega», kuid lavatehnilised tööd suures saalis jätkusid. Kahjuks peame tõdema, et kõik planeeritud tööd ei ole ikka valmis ning „Ma teenindasin Inglise kuningat“ proovide jätkamine ei ole lavatehnilistel põhjustel võimalik ka veel aprillis 2018. Seetõttu otsustasime lavastusprotsessi külmutada kuni meie suure saali lavatehnilised võimalused on meile kasutatavad täies mahus ja soovitud kvaliteedis.»