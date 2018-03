Lapsepõlve lihtsust otsimas

Poolas sündinud, aga suuremalt jaolt Ameerikas elanud jidišikeelne kirjanik Isaac Bashevis Singer on Nobeli preemia laureaat, kellelt on varemgi eesti keeles mitu teost ilmunud. Seekordne raamat on osalt autobiograafiline, kuna ka Singer kasvas raamatu peategelase Aaron Greidingeri kombel üles Varssavi juudi getos, hassiidi rabi vagas perekonnas, kus peeti kõiki vanu juudi kombeid aus koguni niivõrd, et peategelane võib öelda enda kohta, et ta «oli igas suhtes anakronism», rääkis surnud keeli ja järgis surevaid tavasid.