Aasta parimad pressifotod kummitavad edasi

Kui tulla tagasi selle jutu juurde ühest pildist ja tuhandest sõnast, siis ilmselt kaasneb sellega mingisugune eeldus fotost kui millestki väga realistlikust, millestki, mis on nagu aken, mis täiesti ilma vahenduseta näitab ära, kuidas asjad on. See on huvitav olukord, sest fotosid vaadates – ja eelkõige häid fotosid vaadates – tabab vähemalt mind alati kummastus, et see on ju ebareaalne. Ka on fotoga imelihtne petta, tegelikkust võltsida.

Mul on näiteks teatav tõrge hästi komponeeritud ja ettevalmistatud fotode suhtes. Sellepärast ei ole ma ka suur portreefoto žanri austaja, see tundub sageli kuidagi kunstlik ja pingutatud. «Istu nüüd siia, seisa nüüd siia, tee nüüd seda, vaata natuke üles, võta see ahjuroop kätte.» Ehkki meistri käes, jah, võib see ikka hästi välja tulla ja häid portreefotosid näeme ka pressifotode näitusel – minu isiklik lemmik oli vist Sander Ilvesti Rainer Sarneti portree, aga siin võib olla põhjus ka selles, et pean väga Sarnetist kui režissöörist ja ka tema filmist «November», mille meeleolusid pilt kannab (vanas mõisahoones, mustvalge).

Minu jaoks on foto kõige võluvam ja tähtsam omadus selle võime tabada juhuslikku. Arvatavasti on see võime kunstidest kõige suurem. Fotoklõps toimub hetkega ja jääb, kui tal hästi läheb, siis alatiseks. See on ka üks põhjus, miks fotokunsti pioneerid olid just sürrealistid.

Fotograaf teeb enamasti palju klõpse, ilma et ta kohe täpselt teakski, mida ta peale sai või peaks saama, ja leiab hiljem piltide hulgast valides kuskilt mingisuguse juhusliku, kuid olulise detaili. See detail tõuseb esile ja muutub suureks. Foto on mingis mõttes alateadvuse või mitteteadvuse masin. Sellepärast rääkisin enne ka kummitustest. Kummitus kui varjatu pealetung. Ilmselt seetõttu ei tahagi paljud, et neid pildistataks nende teadmata. Kui juba pildistamiseks läheb, võtavad kohe poosi sisse, et jumala pärast midagi isiklikku fotole ei pääseks. Ennast kõrvalt näha on traumeeriv. Fotograafia suhe inimpsüühega on huvitav teema.

Arvatavasti on ka parimates fotodes midagi traumeerivat. Eelmise aasta maailma parimaks pressifotoks kuulutati türgi fotograafi Burhan Ozbilici foto Vene suursaadiku tapmisest Ankara kunstigaleriis. Hästi palju fotosid, mis aeg-ajalt meenuvad, pärinevad vähemalt minul ajalooõpikutest. Üks enim meeldejäänu on pilt, kus Jack Ruby tapab John Kennedy tapja Lee Harvey Oswaldi. Vanade piltide puhul lisab ka kvaliteedi riknemine teatavat karismat. Ozbilici pilt tundub mulle peaaegu sama karismaatiline, ehkki tema ajalooline tähendus vähemalt praegu on veel palju väiksem.