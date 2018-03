Juurikas. Täiusliku suhte saladus

Väljamõeldud staarkolumnist Anne Memedova kirjutab: «Minu kätes on Eesti tulevik. Minust sõltub, kas eestlased saavad õnnelikuks nagu soomlased või õnnetumaks nagu lätlased. Nii nagu liblika tiivalöök Brasiilia vihmametsas võib Tallinnas jagatud suhtesoovitus muuta inimkonna saatust. Võibolla universumi sügavuses, mõnel kaugel planeedil elavad mõistusega olendid, kes püüavad võimsate antennide abil Maalt tulevaid signaale, leiavad müra seest minu kristallselged mõtted ja suudavad need dešifreerida. Siis saab terve universum õnnelikuks.

Minu käest küsitakse sageli, mis on õnneliku suhte saladus. Kuidas saavad kaks võõrast inimest abielluda ja koos elada? Kas see imelik ei ole? Või ebamugav? Jah, vastan mina. On imelik ja on ebamugav. Aga lõbus on ka.»