Mure Hanno Pevkuri pärast on pannud tegutsema nii maailma­ liidrid kui ka miljonid lihtsad demokraatia pooldajad. Euroopas on Hanno Pevkuri toetuseks tulnud tänavatele tohutud rahvamassid. Nõutakse Pevkuri tagakiusamise lõpetamist ning harmoonia taastamist Reformierakonnas.

Pevkuri toetuseks on asunud tegutsema Greenpeace, Amnesty ja Antifa. Pariisi eesrindlikud noored põletavad Hanno Pevkuri toetuseks autosid ja telefoniputkasid. Pevkuri toetuseks on Pariisis ja Berliinis katkenud ühistransport, kauplustes jätkub tualettpaberit ja seepi vaid kolmeks päevaks. Karusnahafarmides on Pevkuri toetuseks vabaks lastud tuhandeid rebaseid ning kährikuid. Vatikan kutsub kõiki usklikke Hanno Pevkuri eest palvetama.