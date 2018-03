Armastust ei murra ka stalinistlikud koledused

Kirjandus on eelkõige sõnakunst ning Leelo Tungal ongi sädelev sõnakunstnik. Oma autobiograafilistes romaanides «Seltsimees laps» ning «Samet ja saepuru» näitab ta ennast ka kui õrna ja terava närviga ühiskonnatundjat. Nüüd on neist tekstidest stsenarist ja režissöör Moonika Siimetsa ning produtsent Riina Sildosi eestvõttel saanud film «Seltsimees laps» ning kõik need väärtused on sinna kaasa tulnud.