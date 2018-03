Leino Rei: kunstilise taseme hoidmiseks tuleb töötada teatris

Üksteist aastat vabakutselisena tegutsenud Leino Rei on NUKUs tagasi, näitleja ja lavastajana. Rei hindab, et saab teatris kaasa rääkida. Aastatega on ta jõudnud teadmiseni, et teatris on oluline näha tervikut ja leida ühisosa. «Aru saada eesmärgist. Mis on minu kui loomingulise töötaja eesmärk ja mis on teatri üldine eesmärk. Neis tuleb otsida ühisosa ja kui see üles leitud, on loominguks vajalikud tingimused olemas ja on võimalik koos edasi minna. Kui ühisosa üles ei leita, siis tekib frustratsioon, vastandumine, tülpimus. See on jube raske, ma ei tahaks sellega enam kunagi kokku puutuda. Praegu on mul õnnelik hetk, tean teatri ja enda eesmärki ja tean kattuvat ühisosa.»