Aarne Üksküla delikaatne, kuid siiski avameelne portree

Kaalukas on raamat ka sisu poolest, sest suure näitleja elu ja töö on võetud lavastus lavastuse haaval lahti, sõna saavad Üksküla kaasteelised ja õpilased, ümber on trükitud arvustusi, analüüse, ammuseid intervjuukatkeid ja mälestusi-meenutusi. Avestik on teinud infomassi analüüsimisel ja valikul võimsat töö ning tema raamat peaks olema kõigi teatrikülastajate öökapil, ja seda mitte ainult «ühel päeval hakkan lugema»-virnas, vaid ikka selles, mis päriselt ka läbi loetakse.