«Need, kes auhinna said, olid selle igati ära teeninud,» kommenteeris Sarnet, kelle näost kiirgas kahe sekundiga rohkem rõõmu ja õnnetunnet kui «Novembris» kahe tunni jooksul. «See oli suur töö, mida kaua tegime, ja tunnustus oli selle vääriline,» märkis ta. Sarnet tunnistas, et põhikategooriates kandideerivad filmid on kõik väga erinevad, seda vähemalt treilerite järgi, sest ta pole näinud ei Priit Pääsukese «Keti lõppu» ega Sulev Keeduse linateost «Mehetapja / Süütu / Vari». Sellistel üritustel võiks kategooriates olla rohkem nominente, leidis Sarnet.