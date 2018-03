Staažikas ja mitmekordselt auhinnatud teleajakirjanik Vahur Kersna vaatas tänavusi EFTA auhindade nominatsioone ja võitjaid ja leidis, et asi on mäda. «Millest see küll tuleb, et stabiilsetel aegadel hoiab tarkus end tihtipeale varju ning laseb keskpärasusel ja rumalusel laiutada? Headel päevadel, kui lollidest otsustest põhjustatud haavad ei tundugi nii valusad ja sügavad, see väga ei häirigi, kuid... ilusad ajad ei kesta lõputult,» kirjutab Kersna.